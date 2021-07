O Conselho Fiscal da SAD do Benfica suspendeu o presidente Luís Filipe Vieira, «na sequência de um pedido que lhe foi dirigido pelo mesmo», comunicou esta sexta-feira a SAD dos encarnados, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota em causa, a SAD do Benfica explica que a suspensão foi deliberada «tendo em consideração que se encontra em curso um inquérito no âmbito de uma investigação criminal que o envolve [ndr: a Luís Filipe Vieira] e no contexto da qual foi detido».

«Em conformidade, com efeitos imediatos e por prazo indeterminado, nos termos previstos na lei, encontram-se suspensos todos os poderes, direitos e deveres do Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Vieira, exceto os deveres que não pressuponham o exercício efetivo de funções», acrescenta a SAD do Benfica, confirmando que, «durante esse período de suspensão», é Rui Costa, que assumiu a presidência do Benfica, a desempenhar as «funções de Presidente do Conselho de Administração».

«A Benfica SAD informa ainda que, como já indicado no comunicado divulgado em 7 de julho de 2021, será solicitada a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de uma adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021. Nos termos já previstos nesse prospeto, conforme vier a ser alterado pela mencionada adenda, os investidores que já tenham transmitido as suas ordens de subscrição poderão revogá-las ou modificá-las até 16 de julho de 2021 ou até três dias após a data de aprovação da adenda, caso esta venha a ser aprovada após 13 de julho de 2021», refere ainda o comunicado da SAD dos encarnados, em alusão ao reembolso de um empréstimo obrigacionista.

Esta sexta-feira, o advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, já tinha anunciado que o dirigente tinha decidido suspender funções no Benfica.

«O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da «Operação cartão Vermelho, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo, com efeitos imediatos, o exercícios das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube. Apelo a que todos os benfiquistas se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica», refere a nota assinada por Luís Filipe Vieira.