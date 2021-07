Rui Costa assumiu a presidência do Benfica, segundo informou o clube, referindo que a nomeação teve o apoio «unânime» de todos os membros da direção.

Num curto comunicado, o Benfica informa que, depois da comunicação de Luís Filipe Vieira, a suspender funções no clube, Rui Costa assume funções «com efeitos imediatos».



O comunicado do Benfica:



«O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje pelo Presidente da Direção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a Presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube.



Esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica».