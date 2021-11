Pior é impossível: a Académica de Coimbra, um dos emblemas com maior peso histórico no nosso país, somou este sábado o 11º jogo sem vitória na II Liga. A Briosa segue no último lugar, com apenas dois pontos conquistados. Uma crise profunda.



Em Pina Manique mora, por outro lado, uma equipa cheia de confiança. O Casa Pia chegou aos 21 pontos com esta vitória por 2-0 e apanhou o Rio Ave no segundo lugar.



A derrocada da Académica verificou-se no final do primeiro tempo e no início do segundo: Leonardo Lelo fez o 1-0 de penálti aos 42 minutos e Jota Silva ampliou a vantagem aos 48.



Jota, de resto, merece ser destacado. O extremo chegou ao sexto jogo consecutivo a marcar e já tem nove golos na presente campanha. O antigo jogador do Leixões está a fazer uma época fantástica.



A Académica evidenciou melhoria com bola, principalmente na segunda parte, mas poucas vezes ameaçou de facto o guarda-redes Ricardo Batista. Um remate de Tomás Costa a rasar o poste, mesmo a acabar, foi o melhor que a equipa do treinador João Carlos Pereira conseguiu.



