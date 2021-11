O Rio Ave regressou na manhã deste sábado às vitórias, ao vencer o Trofense na deslocação à Trofa, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O único golo do encontro foi apontado pelo avançado ganês Yakubu Aziz, aos 24 minutos, na marcação de uma grande penalidade. O guarda-redes Rogério ainda adivinhou o lado, mas não deteve o forte remate.

Logo após o golo sofrido, o Trofense teve outro duro revés, com a expulsão de Simão Martins, por acumulação de cartões amarelos: viu o primeiro ao minuto 23 e o segundo ao minuto 27.

Depois do empate em Penafiel e da derrota caseira com o Académico de Viseu, o Rio Ave, de Luís Freire, volta aos triunfos no campeonato e sobe, à condição, ao segundo lugar, com 21 pontos, ultrapassando o Feirense, que tem 19 pontos e menos um jogo. O Trofense mantém os 11 pontos e, para já à condição, o 12.º lugar.

Na sexta-feira, a jornada abriu com empate no Vilafranquense-Estrela e, este sábado, às 14 horas, há um Casa Pia-Académica.