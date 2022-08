O Casa Pia defronta neste domingo o Boavista, ainda em busca da primeira vitória e do primeiro golo neste regresso histórico ao principal escalão do futebol português.

Na antevisão ao encontro da 3.ª jornada da Liga, Filipe Martins desvalorizou esse facto e mostrou-se confiante no trabalho que está a ser feito. «Habituámo-nos a trabalhar não mediante resultados, mas em busca de melhorar o processo. Todos os embates valem os mesmos pontos e vão ser muito importantes. Não mudamos comportamentos mediante estarmos numa fase mais ou menos positiva. Estamos numa fase de crescimento e isso sente-se de dia para dia. Já tivemos muitas oportunidades para marcar e ainda não saboreámos a vitória, mas claramente sentimos que a cada dia que passa essa vitória está mais próxima de acontecer», afirmou convicto o treinador dos gansos.

Pela frente, os lisboetas, que vão jogar no Jamor, terão uma das quatro equipas que fecharam a segunda ronda com 6 pontos somados. Filipe Martins referiu que os axadrezados são uma equipa à imagens do treinador Petit.

O Boavista, recorde-se, já teve luz verde para inscrever sete jogadores contratados, podendo assim apresentar-se reforçados no duelo da 3.ª jornada da Liga. «Temos muito a ideia interiorizada de que, por mais que o adversário possa fazer, se não fizermos o que trabalhámos, tanto faz jogarem com ou sem reforços. Não estamos tão preocupados com o onze, mas sim em transportar para o jogo o que estivemos a trabalhar. Isto acaba por ser um processo contínuo de aprendizagem», apontou o treinador do Casa Pia.

Filipe Martins comentou ainda a composição do plantel casapiano numa altura em que falta pouco mais de uma semana para o fecho do mercado. «Neste momento temos um plantel equilibrado em todas as posições e setores. Sinto-me plenamente confiante para atacar o campeonato com os jogadores que temos à disposição. Até ao fecho do mercado, mesmo a nível de saídas, pode haver ofertas de última hora que a administração entenda que sejam benéficas, mas o que queremos é estar cada vez mais fortes e não perder ativos», apontou.