Enzo Fernández está encantado com o «carinho» que tem recebido da parte dos adeptos do Benfica, com a qualidade da equipa e promete continuar a trabalhar «a cem por cento», até porque tem o sonho de poder vir a ser chamado para o Campeonato do Mundo que se vai realizar, no final do ano, no Qatar.

O médio argentino esteve este sábado numa sessão de autógrafos no Estádio da Luz, ao lado do jovem António Silva, e começou pode destacar a forma como tem sido tratado pelos adeptos.

«Estou muito feliz pelas pessoas, os adeptos vieram e valorizo muito isso. Vou ter tempo para dar autógrafos e tirar fotos, se me pedirem. Estou satisfeito por estar perto deles. O carinho sempre foi muito, tento merecê-lo dentro de campo. Seguimos por este caminho, a trabalhar juntos até ao final», começou por destacar em declarações aos jornalistas.



Quanto às primeiras sensações no Benfica, onde pegou de estaca, Enzo não podia estar mais feliz. «Estamos a fazer as coisas bem, continuamos a trabalhar, temos um grande grupo, todos se dedicam a cem por cento e vamos trabalhar para obter bons resultados», comentou.

Um arranque de temporada com Enzo a destacar-se ao lado de Florentino num sólido meio-campo. «Damo-nos muito bem, são decisões do técnico, ele é que decide quem joga. Posso jogar com o Florentino, com Julian [Weigl], com quem me calhe, porque são todos grandes companheiros e grandes jogadores», destacou.

Uma primeira época no Benfica muito especial, até porque o jovem médio tem a ambição de vir a ser chamado à seleção da Argentina. «É um sonho que tenho e que qualquer jogador tem. Vou continuar a trabalhar, a fazer as coisas bem, para ter essa oportunidade», comentou ainda.