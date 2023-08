Fernando Andrade, jogador do Casa Pia, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (1-2), em jogo da segunda jornada da Liga:

Análise ao jogo?

- Depois de muito tempo, voltei a jogar, fica aquele sentimento amargo pelo jogo que fizemos. Um grande orgulho por esta equipa, demonstrámos no começo do campeonato e hoje, frente a uma equipa forte, que é o Sporting, que vamos dar luta neste campeonato aqui em casa. Agradecer aos nossos adeptos, mas saímos com o sentimento que podíamos sair com um ponto hoje.

Golo madrugador condicionou o Casa Pia?

- É difícil entrar e logo aos dois minutos sofrer um golo, mas a equipa esteve bem, esteve concentrada. Estamos orgulhosos pelo jogo que fizemos, não podemos sair de cabeça baixa hoje. Temos de sair de cabeça levantada, fizemos um grande jogo.

O que pode prometer aos adeptos para a nova temporada?

Muita dedicação, muita entrega.