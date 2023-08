Rubem Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Casa Pia (2-1), em Rio Maior, em jogo da segunda jornada da Liga:

- Perspetivávamos ganhar, como vamos sempre para todos os jogos, mas sabíamos que era um campo difícil, com uma equipa muito bem trabalhada, sem qualquer tipo de pressão e foi isso que aconteceu no jogo. Tal como na semana passada, controlámos bem o jogo, mas tivemos situações em que podíamos ter resolvido logo na primeira parte. Acabou por não acontecer, mas ganhámos num campo difícil, no início do campeonato, e penso que foi justo.

Mais uma vez um golo sofrido no corredor central…

- Temos de trabalhar todos os aspetos, quer a defender mais à frente ou mais atrás, temos de melhorar. Obviamente que não gostamos de sofrer num segundo jogo consecutivo. Quanto a mim, o jogo estava controlado, sofremos numa rotura do adversário onde, ainda não vi bem o lance, os centrais têm de estar mais fechados porque o lance estava a ocorrer no meio.

Quatro alterações no onze inicial?

- Acima de tudo porque íamos jogar sistema contra sistema. A rotação entre o Marcus e o Esgaio na direita, o Marcus é muito forte entrelinhas. Depois quisemos meter o Pote no meio-campo para fazer uma espécie de dois números 10 com o Pote e o Marcus. Depois jogámos com dois avançados para tirar referências ao adversário. O Nuno Santos jogou porque é mais ofensivo, já que íamos jogar com o Esgaio, podíamos ter um jogador mais ofensivo. Tentámos enganar um bocadinho o adversário, foi essa a ideia.

No primeiro golo houve fora de jogo, está confirmado, acha que esse lance belisca o resultado?

- Acaba por beliscar, não podemos esconder. Como treinador do Sporting, digo que estas coisas não podem acontecer, imagino o que o Filipe Martins está a sentir. Da mesma maneira que esse erro ocorreu, também existiu uma falta sobre o Vitor antes do golo do Casa Pia. Obviamente que tem um impacto muito grande para o Casa Pia começar o jogo a perder. Se está fora de jogo, não pode voltar a acontecer. Como treinador do Sporting, não acho bem, porque amanhã podemos ser nós. O golo não devia ter sido validado.

Sociedade Gyokres e Paulinho continua a funcionar?

- Complementam-se bem, o Paulinho sai muito daquela zona. Mesmo jogando a avançado, o Paulinho anda muito por aquelas zonas entrelinhas. Fazia isso o ano passado, agora faz isso, mas tem um jogador mais à frente para nos dar a profundidade. Acabam por conjugar as qualidades de um e do outro.

Paulinho está menos pressionado esta época?

- Não sei, eles têm de estar sempre pressionados, temos de vencer os nossos jogos. Isso nota-se no início do campeonato, temos de vir aqui e vencer uma equipa difícil que está completamente relaxada no jogo e joga bom futebol. Mesmo com um golo que devia ter sido invalidado, quanto a mim, fomos a equipa que criou mais perigo, esteve mais perto de vencer e o resultado acaba por ser justo.