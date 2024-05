Na conferência de imprensa que se seguiu à derrota do Casa Pia diante do Moreirense (0-1), Gonçalo Santos argumentou que os «Gansos» não foram inferiores aos «Cónegos».

«Entrámos muito bem, a comandar desde início. Na minha opinião, um lance do Yuki Soma é claramente penálti [ao segundo minuto]. Em alguns momentos faltou agressividade. Na segunda parte não houve jogo e fomos nós que tivemos bola. O Moreirense fez antijogo, ainda que seja uma equipa que está a fazer uma excelente época. O Moreirense foi melhor defensivamente», analisou, na noite deste domingo.

Mas, o timoneiro do Casa Pia foi mais longe.

«A segunda parte não dignifica o nosso futebol. Precisamos de jogos intensos, com as equipas a quererem ganhar, sem queimar tempo. O árbitro não soube gerir o jogo e foi muito condescendente», atirou.

Quanto à próxima época, Gonçalo Santos referiu que uma decisão será tomada na próxima semana: «Acredito muito em mim, mas ainda mais no trabalho e na evolução destes jogadores».

O Casa Pia é 12.º, com 35 pontos, e terminará o campeonato no reduto do Famalicão.