Um «volley» para demover o tédio. Graças ao golo solitário de Gonçalo Franco, o Moreirense triunfou na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, na tarde deste domingo, na 33.ª jornada da Liga. Assim, os «Cónegos» apontam à história na última jornada. Já lá vamos.

Após o desaire em Braga, por 4-3, Gonçalo Santos operou quatro mudanças no «onze». Por isso, o timoneiro dos «Gansos» apostou em Lucas Paes, André Geraldes, Ângelo Neto e Rúben Lameiras, em detrimento de Ricardo Batista, Tchamba, Telasco e Larrazabal.

Do outro lado, Rui Borges entregou a titularidade a Fabiano e Gilberto Batista, que ocuparam os lugares de Maracás e Dinis Pinto.

Reveja, aqui, o filme deste jogo.

O arranque do encontro – o segundo da história entre estes emblemas – parecia adivinhar toadas ofensivas e vários golos. Isto porque Yuki Soma conduziu os anfitriões para o ataque, ora visando a baliza de Caio Secco, ora servindo os colegas na área. Pela frente, o avançado encontrava o lateral Fabiano, que revelava dificuldades para travar o nipónico.

Em todo o caso, ao oitavo minuto, o lateral disparou na frente, após passe bombeado pelo capitão Marcelo, e serviu Matheus Aiás para o golo. Mas, os festejos dos «Cónegos» foram interrompidos pela bandeira do árbitro assistente, que desvendou a posição irregular de Fabiano.

Entregue este aviso, foi uma questão de tempo até o Moreirense exigir a batuta da partida. As combinações entre Luís Asué e Fabiano, pela direita, surtiram efeito ao minuto 33, quando o lateral delineou a jogada capital.

Junto à área, o brasileiro convidou o «volley» de Gonçalo Franco, ao segundo poste. Capitalizando a apatia da defesa contrária, assim como o cruzamento bem medido, o médio arrecadou a estreia a marca na época. Em simultâneo, soltou a festa dos cerca de 30 adeptos que visitaram o Municipal de Rio Maior.

Até ao intervalo, e quando se aguardava pela reação dos «Gansos», Matheus Aiás esteve próximo de ampliar a vantagem do Moreirense. Por duas ocasiões, aos 43 e 44m, o brasileiro não teve engenho para bater Lucas Paes.

Destas jogadas importa realçar a clarividência dos comandados de Rui Borges na transição, superando o Casa Pia em velocidade e na leitura dos espaços. Nesse processo, Luís Asué – o ponta de lança – destacava-se pela ajuda na construção nas laterais.

Uma estreia e uma barra a abanar

No reatar da partida, os papéis inverteram-se. Os sextos classificados eram erráticos na construção, enquanto os «Gansos» avançavam unidades até à área contrária. Em todo o caso, escassearam as oportunidades. Ao invés, a agressividade foi nota dominante.

Entre trocas e ajustes táticos, nota para três momentos, dois dos quais, provavelmente, não estarão incluídos nos destaques televisivos. Aos 80m, Caio Secco travou o «fresco» Felippe Cardoso. O médio – que marcou na primeira volta – ultrapassou os defesas e obrigou o guardião a voar para desviar o esférico. Ainda que em fora de jogo, Cardoso deu motivos para Secco puxar dos reflexos de lince.

Entretanto, aos 88m, a estreia de Miguel Rebelo na Liga. Aos 20 anos, e chegado a Moreira de Cónegos em janeiro, proveniente do Caldas (Liga 3), o médio foi motivo de muitos aplausos na bancada do Municipal de Rio Maior.

Por fim, aos 90+5m, quando o Casa Pia apostava todos os cartuchos em remates e cruzamentos, os comandados de Rui Borges estiveram próximos de sentenciar o encontro.

Num contra-ataque veloz pela direita, conduzido por Kodisang, a trivela do avançado encontrou Mingotti, que desferiu um arco quase perfeito. Exato, quase, pois o esférico embateu na barra de Lucas Paes.

Assim, o Moreirense atinge a terceira vitória consecutiva – algo que não acontecia desde novembro – e sela o sexto posto na Liga. Além de repetirem a melhor classificação da história (18/19), os «Cónegos» também igualaram a melhor pontuação (52).

Por isso, na derradeira ronda, em casa, diante do Estoril, os comandados de Rui Borges poderão atingir novo marco histórico. Importa recordar, o Moreirense regressou à Liga esta temporada.

Quanto ao Casa Pia, os «Gansos» terminam a época com 14 pontos na condição de visitado, igualado pelo Vizela e apenas à frente do Desp. Chaves. Em todo o caso, a turma de Gonçalo Santos está tranquila na tabela, ocupando o 12.º lugar, com 35 pontos.

Antes de preparar a terceira época consecutiva na Liga, o Casa Pia fecha esta campanha no reduto do Famalicão.