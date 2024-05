FIGURA DO JOGO: Gonçalo Franco

A estreia a marcar na Liga foi assinada com um «volley» e uma leitura ofensiva irrepreensível. Ao cabo de 33 minutos, o médio respondeu da melhor forma a um cruzamento bem medido por Fabiano. O golo surgiu quando o Moreirense assumia as rédeas da partida, ensaiando o inaugurar do marcador. E, assim foi, pelo pé «bomba» de Franco. Aos 23 anos, cumpre a quarta época pelos «Cónegos» e segue como indiscutível no núcleo de Rui Borges.

MOMENTO DO JOGO: o estreante jogou em casa

De Rio Maior a Turquel, os familiares e amigos de Miguel Rebelo não terão hesitado em assistir a este jogo, sobretudo a partir do momento em que Rui Borges garantiu que o jovem médio se estrearia na Liga. Na tarde deste domingo, Rebelo esteve em campo durante sete minutos. Quando cruzou a linha lateral, o Municipal de Rio Maior foi inundado por aplausos e palavras de incentivo.

Um momento que perdurará na memória de Miguel Rebelo, que reforçou os «Cónegos» em janeiro, proveniente do Caldas (Liga 3).

Outros destaques:

Luís Asué: muito mais do que um ponta de lança, contribuindo para a construção ofensiva, sobretudo nas laterais, e abrindo espaços na defesa contrária. Ainda que deambule da posição, Asué também visa a baliza. Como tal, é uma mais-valia para o Moreirense, adicionando versatilidade, fluidez e velocidade na transição ofensiva. É um ponta de lança cauteloso, mas assertivo.

Matheus Aiás: as combinações entre Asué e Fabiano beneficiaram Aiás. Todavia, ficaram por capitalizar, pelo menos, duas oportunidades. Enquanto a defesa do Casa Pia se preocupava com o ponta de lança, o número 7 dos «Cónegos» arrecadava ressaltos e os passes para as imediações da área. Há que aprimorar a eficácia.

Fabiano: protagonista nos primeiros minutos pela dificuldade em travar Yuki Soma, o lateral foi, sobretudo, referência ofensiva. Combinou com Asué e serviu Franco para o único golo da partida.

Vinícius Mingotti e Kodisang: lançados por Rui Borges nos derradeiros minutos, esta dupla cumpriu com a missão entregue. Como tal, lançaram contra-ataques velozes e quase letais. Para lá do minuto 90, a trivela de Kodisang beijou o pé de Mingotti e, de seguida, embateu na barra.

Yuki Soma: prometeu inaugurar o marcador no arranque do encontro, ou, pelo menos, participar nos golos. Mas, sem acerto e consistência. Na procura do quarto golo em cinco jogos, o nipónico foi «curto» para o Casa Pia ameaçar a baliza de Caio Secco. Não pode jogar sozinho, até porque será negado por defesas organizadas como a do Moreirense. Assim, foi uma questão de tempo até Soma ser silenciado.

Felippe Cardoso: entrado ao minuto 64, foi importante para as derradeiras investidas do Casa Pia, em velocidade e com critério. Esteve próximo do golo, ainda que em fora de jogo. Em suma, foi o contraste na exibição dos «Gansos», o elemento em falta.