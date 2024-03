Gonçalo Santos, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Benfica (0-1), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

- Encarámos muito bem este jogo, com uma estratégia muito bem montada. Penso que na primeira parte conseguimos pressionar mais alto, não demos tantos espaços nas nossas costas. Tivemos três ocasiões de golo e, a jogar contra estas equipas, se tens meia oportunidade, temos de fazer.

- A segunda parte foi um bocadinho diferente. Com algumas perdas de bola, tivemos de baixar um bocadinho e já não tivemos a qualidade da primeira parte. Depois o Benfica fez o golo, ainda tentámos ir atrás do empate, mas não conseguimos. Acho que o resultado é injusto face às oportunidades de golo que tivemos.

Período menos positivo ao nível dos resultados pode vir a complicar as contas do Casa Pia?

- Acreditamos muito no trabalho, no que fazemos durante a semana e na nossa ideia. Esta exibição e o que temos feito dá-nos a esperança de podermos lutar até ao fim. Não estamos numa posição nada confortável, mas queremos pontuar nos próximos jogos.

A estratégia assentou num possível desgaste físico do Benfica?

- Não. Como já tinha dito na antevisão, as equipas grandes estão muito bem preparadas em termos de estrutura. Têm muitos bons jogadores e todos ao mesmo nível. Como vimos durante o jogo, mas penso que esse fator não teve grande relevância no jogo, nem vai ter nos próximos jogos do Benfica.

Saída de Clayton para o Vasco da Gama, justifica quebra nos resultados?

- Quando aceitei o cargo, já sabia da saída do Clayton. Acredito muito no Fellipe [Cardozo], no Fernando e no André. Penso que nos dão todas as condições para atacarmos o campeonato.