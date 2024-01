O Casa Pia tem alternado derrotas em casa, com vitória longe de casa e venceu apenas uma das oito partidas realizadas em Rio Maior, em contraste com o desempenho como visitante, condição em que se impôs em quatro dos nove encontros disputados. O treinador Pedro Moreira quer colocar um ponto final na «montanha-russa» de resultados, este sábado (18h00), na receção ao Farense.

«[Queremos] acabar com esta montanha-russa de resultados», desabafou o treinador, em conferência de imprensa, antes do jogo com os algarvios, da 18.ª jornada do campeonato, referindo-se aos últimos seis jogos do Casa Pia, nos quais alternou vitórias e derrotas.

O técnico da equipa lisboeta observou que os encontros recentes já deram bons indicadores, a nível de ideias de jogo e de circulação da bola, o que pode ajudar a equipa a melhorar o atual 10.º lugar, a dois pontos de distância do próximo adversário, oitavo classificado.

«Estamos confiantes de que este jogo, para além de nos revitalizar a nível de resultados, pode pôr a equipa num lugar onde esteja mais confortável e mais segura», assinalou Pedro Moreira, que espera «um jogo bem complicado» frente ao Farense, apesar de os algarvios terem vencido apenas um dos últimos seis jogos.

O treinador dos gansos definiu como principal objetivo para a segunda volta da prova, que se inicia nesta ronda, melhorar o desempenho da primeira e lembrou que o Casa Pia venceu o Farense, na ronda inaugural, por 3-0, numa altura em que era orientado por Filipe Martins.

«Temos de ser melhores para a frente do que fomos para trás. Há esta ambição de conseguir chegar próximo dos lugares mais acima, mas acho que continuamos próximos de uma zona onde não queremos estar e quatro pontos não é significativo para o que falta da época», advertiu, em referência à distância para a zona vermelha da classificação.

O Casa Pia venceu apenas uma das oito partidas realizadas em Rio Maior, em contraste com o desempenho como visitante, condição em que se impôs em quatro dos nove encontros disputados. «Outro objetivo é melhorar o nosso desempenho nos jogos em casa. Senti no último jogo um apoio extremo dos nossos adeptos, ao qual não conseguimos dar resposta através do resultado», assinalou ainda, em referência à derrota na receção ao Famalicão (0-2).