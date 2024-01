A Liga divulgou os horários dos jogos da 20.ª, 21.ª e 22.ª jornadas do campeonato.



O jogo de maior cartaz da ronda 21, entre Sporting e Sp. Braga, está agendado para as 18h00 do dia 11 de fevereiro (domingo), horas antes do Benfica jogar em Guimarães. No dia seguinte, o FC Porto joga em Arouca numa partida que vai ter início às 20h15.



O organismo anunciou ainda o calendário da 20.ª jornada, ainda com horários por definir devido à 'final four' da Taça da Liga, com o FC Porto a receber o Rio Ave, às 20h30, a 03 de fevereiro (sábado).

No mesmo dia, o Sporting visita o Famalicão, ainda em horário a definir, assim como o Benfica-Gil Vicente, marcado para o dia seguinte.

A ronda, que começa em 3 de fevereiro, termina na segunda-feira, dia 5, com a receção do Casa Pia ao Boavista.

A 22.ª jornada vai arrancar numa sexta-feira (16 de fevereiro), com o Famalicão-Rio Ave, e termina na segunda-feira, 19 do mesmo mês, com a visita do Sporting ao Moreirense.

O Benfica joga na véspera com o Vizela, no Estádio da Luz, enquanto o FC Porto joga no sábado (17), recebendo o Estrela da Amadora.





Os horários da 20.ª jornada da Liga

Sábado, 3 fevereiro:

Portimonense - FC Arouca, 15h30

FC Porto - Rio Ave, 20h30

Sporting de Braga - Moreirense, hora a definir

Famalicão - Sporting, hora a definir

Domingo, 4 fevereiro:

Vizela - Vitória de Guimarães, 15h30

Desportivo de Chaves - Farense, 15h30

Estoril Praia - Estrela Amadora, hora a definir

Benfica - Gil Vicente, hora a definir

Segunda-feira, 5 fevereiro

Casa Pia - Boavista, 20h15

Horários da 21.ª jornada

Sexta-feira, 9 fevereiro

Estrela Amadora – Portimonense, 20h15

Sábado, 10 fevereiro

Farense - Famalicão, 15h30

Moreirense - Desportivo de Chaves, 18h00

Boavista - Estoril Praia, 20h30



Domingo, 11 fevereiro

Rio Ave - Casa Pia, 15h30

Sporting - Sporting de Braga, 18h00

Vitória de Guimarães - Benfica, 20h30

Segunda-feira, 12 fevereiro

Arouca - FC Porto, 20h15

Terça-feira, 13 fevereiro

Gil Vicente - Vizela, 15h30

Horários 22.ª jornada:

Sexta-feira, 16 fevereiro

Famalicão - Rio Ave, 20h15

Sábado, 17 fevereiro

Desportivo de Chaves - Boavista, 15h30

Portimonense - Vitória de Guimarães, 18h00

FC Porto - Estrela Amadora, 20h30

Domingo, 18 fevereiro

Casa Pia - Arouca, 15h30

Benfica - Vizela, 18h00

Estoril Praia - Gil Vicente, 18h00

Sporting de Braga - Farense, 20h30

Segunda-feira, 19 fevereiro

Moreirense - Sporting, 20h15