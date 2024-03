Os seis minutos em que esteve em campo na receção ao Gil Vicente, na 24.ª jornada da Liga, podem ter sido os últimos de Rafael Brito em 2023/24.

O médio de 22 anos foi titular, mas caiu agarrado à coxa direita ainda nos instantes iniciais do encontro e teve de sair.

O jovem futebolista falhou depois a deslocação ao terreno do vizinho Estrela da Amadora e sabe-se agora que a lesão implica uma paragem prolongada que pode afastá-lo da competição até ao final da temporada, noticiou o jornal A Bola e confirmou também o Maisfutebol.

Rafael Brito, recorde-se, deixou o Benfica no verão de 2023, pondo termo a uma ligação de 14 anos ao emblema encarnado, que conservou 50 por cento do passe aquando da transferência para os Gansos.

Passou os primeiros meses da época a recuperar de uma lesão muscular delicada e tinha voltado à competição no início de janeiro: logo no primeiro jogo, diante do Moreirense, foi titular e brilhou com duas assistências na vitória por 4-1. Até agora, tinha participado em nove jogos, cinco deles como titular.

O Casa Pia prepara nesta altura a receção ao Benfica, jogo que se realiza no domingo (17) a partir das 18h00.