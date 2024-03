Ronaldo, antigo avançado brasileiro, concedeu uma entrevista ao jornal inglês «Daily Mail», onde falou sobre três dos melhores jogadores da atualidade. Em declarações ao diário britânico, o ex-futebolista, agora com 47 anos, afirmou que se Mbappé rumar ao Real Madrid, o avançado francês vai acabar por ganhar a Bola de Ouro.

«Temos de esperar até que seja oficial antes de falar sobre isso em detalhe, mas todos estão entusiasmados com Kylian Mbappe em Madrid. Ele é um jogador incrível. Ele é um dos melhores jogadores da atualidade. Acho que será uma escolha muito boa para ele se for para o Real Madrid. Acho que ele finalmente ganhará a Bola de Ouro se for para o Real», disse Ronaldo.

Nas mesmas declarações, o antigo internacional brasileiro abordou o momento de Bellingham e disse que o médio inglês tem semelhanças com Zidane.

«Eu adoro a forma de jogar do Jude Bellingham. Pela forma como ele joga no Real Madrid, marcando golos em quase todas as partidas, adoro vê-lo jogar. Ele nunca para. Assisti a alguns jogos no Estádio Santiago Bernabéu e estava sempre a olhar para o Bellingham. Ele surpreendeu-me muito com sua qualidade. Pela velocidade com que ele corre para a área, dá para perceber que ele quer marcar golos a toda a hora. Ele lembra-me um pouco o Zinedine Zidane com sua qualidade», disse.

Por fim, Ronaldo deixou ainda o desejo de um dia ver Haaland juntar-se a Mbappé e Bellingham no Real Madrid.

«O Manchester City está a fazer um trabalho incrível, acho que ele está muito feliz lá. Mas, veremos. Espero que possamos ver todos esses jogadores juntos num único clube. Isso me lembrará dos Galácticos se todos eles acabarem no Real Madrid. Se acontecer, vai ser uma loucura. Ver o Real Madrid jogar com todos aqueles jogadores juntos. Será uma equipe inacreditável que alcançará coisas notáveis», concluiu Ronaldo Nazário.