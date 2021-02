Depois de quatro empates consecutivos, o Benfica B regressou neste domingo às vitórias, ao bater o Casa Pia no Seixal por 2-0.

Depois de ter sido titular pela equipa principal nos jogos com o Nacional (Liga) e o Belenenses (Taça de Portugal), Mile Svilar regressou à baliza da equipa comandada por Nélson Veríssimo, que estreou Sandro Cruz, lateral-esquerdo de 19 anos, na II Liga.

Os golos dos encarnados foram marcados por Henrique Araújo (41m) e por Pedro Ganchas ao minuto 81.

Com este resultado, a equipa B do Benfica passa a somar 23 pontos na II Liga, estando agora no 10.º lugar. O Casa Pia é 7.º com 26 pontos.