Vítor Martins, treinador-adjunto do FC Porto B, foi suspenso 18 dias e condenado ao pagamento de uma multa de 3.678 euros.

O membro da equipa técnica de Rui Barros recebeu ordem de expulsão já durante o período de compensação da partida que terminou com um empate a uma bola e os nervos em franja, com a expulsão de Ricardo Silva, guarda-redes dos azuis e brancos por suposta agressão a um jogador do Benfica logo após a marcação de uma grande penalidade a favor dos lisboetas.

O Conselho de Disciplina enquadra o comportamento do técnico como «lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa, citando ofensas ao quarto árbitro e outros excessos verbais.

O guarda-redes do FC Porto B foi punido com dois jogos: «Por ter dado uma estalada no seu adversário com o jogo interrompido», escreveu o árbitro no relatório.