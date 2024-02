O Benfica foi multado em 7.010 euros por «comportamento incorreto do público» associado ao «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos» no jogo ante o Estrela da Amadora, da 19.ª jornada da I Liga, na segunda-feira.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado esta quinta-feira, o Benfica foi ainda multado em 612 euros por insultos ao presidente da Liga, Pedro Proença.

«Adeptos do Benfica, situados na Bancada Nascente, exclusivamente a si destinada, entoaram em uníssono, de forma clara, percetível e audível a seguinte frase, ao minuto 45+2 da segunda parte: “Ó Proença, vai pró car****, por diversas vezes”», refere o CD da FPF.

Sobre este mesmo jogo, o organismo informa que ainda aguarda esclarecimento do Estrela da Amadora, num jogo em que houve relatos de adeptos do Benfica alegadamente com bilhete para assistir ao jogo e que não terão tido autorização de entrada nas bancadas do Estádio José Gomes. O Maisfutebol confirmou, junto de fonte próxima do processo, que este aguardar de esclarecimentos se relaciona precisamente com esta situação dos adeptos.

Entre os castigos da jornada, o FC Porto também foi multado, num total aproximado de 4 mil euros, 2.040 deles por «atraso no reinício do jogo» em seis minutos «sem ter sido apresentada nenhuma justificação» e os restantes 1.910 euros por «comportamento incorreto do público» associado ao uso de pirotecnia.