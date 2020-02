O Sporting foi multado em 1.913 euros pela deflagração de um pote de fumo junto às “casinhas” das claques de apoio ao clube, à margem do jogo ante o Portimonense, a 9 de fevereiro, da 20.ª jornada da Liga.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), após solicitação aos elementos policiais para visualização das imagens de videovigilância, «foi possível verificar a descrição do adepto que havia deflagrado o artefacto pirotécnico, pelo que o mesmo foi monitorizado e de seguida identificado, apurando-se que o mesmo faz parte do GOA do Sporting SP “Juventude Leonina”», lê-se, na nota oficial do organismo, à luz do relatório do delegado da Liga e do de policiamento.

No que toca a multas da derradeira ronda, a 23.ª, o Sporting foi multado em 408 euros por atraso de cinco minutos no início do jogo ante o Boavista.

O V. Guimarães foi castigado em 1000 euros pelo jogo na Vila das Aves, 714 deles por comportamento incorreto do público, fruto de cânticos contra a Liga. Os outros 286 por atraso de três minutos no início da segunda parte. O Desp. Aves foi punido em 423 euros, também por cânticos contra a Liga.

Também o FC Porto foi castigado por atraso, no caso para a segunda parte, em três minutos, ante o Portimonense: 408 euros. Da mesma forma, o Belenenses foi multado em 164 euros por atraso de cinco minutos no reinício do jogo ante o Marítimo, o mesmo valer para o V. Setúbal, por atraso de três minutos no reinício do duelo ante o Sp. Braga.

O jogo em Paços de Ferreira custou uma multa total de 572 euros ao Famalicão, 408 deles por comportamento incorreto do público, relacionado com o arremesso de objetos - no caso «copos, garrafas e outros não identificados» - no final do jogo, na direção dos adeptos da equipa da casa, «não tendo sido possível apurar se estes foram atingidos». Os outros 108 euros foram por atraso de dois minutos para a segunda parte.

Processo disciplinar ao Sp. Braga e a Vilas Boas

O CD da FPF abriu, noutro sentido, um processo disciplinar ao Sp. Braga relativo ao jogo com o Gil Vicente, relacionado, ao que o Maisfutebol apurou, com apoio ilegal às claques.

O diretor desportivo do Rio Ave, André Vilas Boas, expulso do banco de suplentes no jogo do último sábado, em Tondela, também está a contas com um processo disciplinar.