O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou novos processos disciplinares a Boavista, Gil Vicente e Paços de Ferreira, devido aos jogos da 31.ª jornada da I Liga.

De acordo com o documento, publicado na quarta-feira pelo organismo, o processo disciplinar ao Boavista está relacionado com o jogo ante o Sporting, no Estádio do Bessa, a 25 de abril, que terminou com vitória dos leões por 3-0.

Já os processos abertos a Gil Vicente e Paços são pelo duelo entre ambos, na mesma ronda, a 23 de abril e que terminou empatado a uma bola.