O Sporting foi multado em 12.416 euros por incidências na receção ao Estoril (vitória por 5-1), da 16.ª jornada da I Liga, na passada sexta-feira.

Do valor total da multa, a maior parte foi devido a comportamento incorreto do público, associado à utilização de engenhos explosivos ou pirotécnicos, nomeadamente potes de fumo, flashlight e petardos: 9.560 euros.

Além dessa fatia da multa total, os leões foram multados em 1.530 euros devido a… uma faixa a pedir o Sporting campeão, enquadrada na «inobservância de outros deveres» e na «entrada e permanência de objetos não autorizados».

No mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) é referido o «incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espetadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, seja qual for a natureza ou espécie dessas faixas (sem prejuízo de, no caso concreto, as mesmas não apresentarem símbolos, sinais ou mensagens com conteúdo legalmente proibido)». Mais especificamente, «ao minuto 15 da primeira parte, adeptos afetos ao clube visitado (…) exibiram uma tarja, com dimensão superior a 1m x 1m, na bancada A, Topo Norte, Sector A17, fora da ZCEAP, com a seguinte mensagem "Ano Novo, mesma ambição, Sporting Campeão". Antes do início da segunda parte, adeptos afetos ao clube visitado, claramente identificados através das vestes que possuíam e dos cânticos entoados, de apoio à sua equipa, exibiram faixas verdes e brancas», refere o CD da FPF.

A fatia menor da multa, de 1.326 euros, foi por «atraso no reinício do jogo» em três minutos.