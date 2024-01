O médio do Boavista, Ibrahima Camará, foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da expulsão no Boavista-FC Porto, da 16.ª jornada da I Liga, disputado na passada sexta-feira.

Camará foi expulso aos 89 minutos, na sequência de uma confusão entre jogadores, na qual se envolveu inicialmente com Wendell, trocando depois satisfações com Galeno, antes de um livre a favor do FC Porto.

De acordo com o mapa de castigos do CD da FPF, Camará foi expulso por «agressão a jogador», tornando-se culpado de «conduta violenta». «Com o jogo interrompido, agrediu um adversário com uma estalada», refere o CD da FPF. Além dos dois jogos de suspensão, Camará foi multado em 408 euros. Falha a visita a Vizela (14 janeiro) e ao Benfica (19 janeiro).

O dérbi de Invicta custou caro às carteiras dos clubes, com Boavista e FC Porto, cumulativamente, a levarem as multas do jogo para mais de 28 mil euros (28.237), a maior fatia para o FC Porto, punido em 22.820 euros. Deste valor, 10.200 foram por arremesso de objeto sem reflexo no jogo (uma cadeira atirada para o retângulo de jogo ao minuto 28 da primeira parte, após o golo do Boavista), 9.560 por comportamento incorreto do público, associado ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, 2.040 euros por atraso no reinício do jogo em quatro minutos e 1.020 euros também devido aos adeptos, nomeadamente pelo arremesso de uma garrafa de água para o terreno de jogo, aos 63 minutos.

Já o Boavista foi multado em 5.417 euros: 3.825 foram por comportamento incorreto do público, associado ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, 1.020 devido às habilitações do treinador Ricardo Paiva e 572 euros por atraso no início do jogo, em quatro minutos.

Individualmente, o treinador Ricardo Paiva teve ainda uma multa de 204 euros por estar a dar indicações para o terreno de jogo (situação associada às habilitações).

A isto, há ainda a somar um jogo de suspensão ao adjunto do Boavista, Jorge Couto, e ao enfermeiro Pedro Rufino, ambos expulsos. Ambos tiveram ainda multas individuais de 612 euros. Do lado do FC Porto, o team manager Rui Correia também foi suspenso um jogo após expulsão no dérbi e multado em 1.530 euros. Todas estas situações tiveram associados protestos junto da equipa de arbitragem.

Contas feitas (fora as pequenas multas associadas a cartões amarelos), o dérbi teve um total de 31.195 euros em multas.