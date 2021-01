O Fafe, que compete no Campeonato de Portugal, foi multado em 2040 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por infração associada à transmissão televisiva do jogo ante a Belenenses SAD, dos oitavos de final da Taça de Portugal, que terminou com vitória dos azuis no prolongamento, por 3-2.

No mapa de castigos da Federação, publicado esta sexta-feira, a multa é assinalada com relação ao artigo 92.6 do Regulamento Disciplinar da FPF, que refere que o clube interveniente num jogo da Taça de Portugal que tenha transmissão televisiva «e não se faça representar, pelo treinador e pelos jogadores indicados pelo delegado da FPF, perante o operador televisivo que detenha os direitos exclusivos de transmissão, para a realização de uma atividade de média determinada pela FPF», é sujeito a multa. Recorde-se que o jogo foi transmitido no Canal 11 da FPF e, no final, o jogador Luís Neves e o treinador Ricardo Silva prestaram declarações pela equipa da casa.

O clube minhoto viu ainda aberto um processo disciplinar a si e a um dos oficiais de jogo, marcado por uma invasão de adeptos após o apito final, que protestaram, sobretudo, a segunda grande penalidade assinalada a favor da equipa de Petit.

Quem levou também um processo disciplinar foi o Nacional, devido ao jogo com o FC Porto, que terminou com vitória dos dragões por 4-2, após prolongamento. O treinador do Nacional, Luís Freire, além do seu adjunto, Vítor Vinha, também foram alvo da abertura de um processo disciplinar.