Quem viu o jogo até ao minuto 86, com o Fafe a vencer por 2-0, dificilmente esperava um final tão diferente. Cruel para a justiça fafense, que acabou injustiçada.

Mas tudo mudou a partir daí. Dois penáltis assinalados para a Belenenses SAD evitaram um «tomba-gigantes» no Minho e nova chegada dos fafenses aos quartos de final 21 anos depois.

O 2-2 foi feito já para lá dos cinco minutos de compensação e foi em cima do minuto 120 do prolongamento que a equipa de Petit, já após o bis de Miguel Cardoso, assinou a reviravolta por Francisco Teixeira.

Depois de Estrela e Torreense, cai a última equipa do Campeonato de Portugal, que fica agora sem representantes em prova. O Belenenses vai à Luz defrontar o Benfica.

O jogo, pleno e cheio da equipa de Ricardo Silva, merecia outro desfecho. Até ao 2-1, foi a equipa mais pragmática e eficaz. Chegou à vantagem e anulou quase por completo um Belenenses com falta de ideias para enganar a coesão defensiva contrária.

Petit mudou seis peças em relação à derrota com o Paços e deu-se mal. Já o Fafe, privado do central e capitão Zé Oliveira e do extremo Mika Borges, habituais titulares, ficou ainda refém de mais quatro jogadores, infetados com covid-19. A defesa foi quase toda ajustada: só ficou Prince. Carlos Freitas foi ajustado de lateral-direito para central, Miguel Carreira jogou na direita e Jorge Sampaio, habitual titular, surgiu na vez de Elízio.

O Fafe entrou sem medo e Ferrinho falhou de forma incrível o golo, ensaiando o que faria mais tarde: aproveitou um mau corte dos azuis e assinou o 1-0 ao minuto 19. Do estatuto dos seus 13 anos de Fafe, remate de primeira com o pé esquerdo a bater Guilherme Oliveira.

Petit estava insatisfeito e trocou logo um central por um avançado aos 26 minutos: Danny Henriques cedeu lugar a Cassierra, que até marcou, mas o golo foi anulado pelo vídeo-árbitro, por fora de jogo de 26 centímetros. Foi o melhor que os azuis fizeram, já após um remate de Bruno Ramires, que obrigou Danny Carvalho a defesa apertada (12m).

Para aumentar mais a surpresa, que olhando ao jogo era tudo menos isso, o Fafe dobrou a vantagem em cima do intervalo, no quinto de cinco minutos de compensação. Iancu Vasilica foi ao VAR e descortinou uma mão na bola de Bruno Ramires. Luís Neves, dos 11 metros, castigava ainda mais a pobre atuação da equipa de Petit.

A segunda parte reforçou o que estava a ser um Fafe atrevido. Sem medos. Com coragem. Talvez por isso o 3-0 tenha estado mais perto, por Jorginho (48m), perante um Belenenses que custou a engrenar e só assustou num remate de Cassierra e num desvio falhado de Edi Semedo. E mesmo assim foi curto.

Foi quando já pouco fazia prever que tudo mudou, ao minuto 86. Estrelinha ou não, o Belenenses SAD beneficiou de dois penáltis convertidos por Miguel Cardoso e levou o jogo para prolongamento. No primeiro, a falta de Danny Carvalho sobre Cassierra era evitável. No segundo, Iancu Vasilica confirmou, no VAR, uma infração de Danny sobre um adversário e o 2-2 foi assinado já para lá dos cinco minutos adicionais.

No prolongamento, o esforço físico de parte a parte foi evidente e a felicidade acabou por ser pintada de azul, com o golo final de Francisco Teixeira. Castigo pesado para a justiça que o Fafe colocou em campo.