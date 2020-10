Regressou esta terça-feira a Liga dos Campeões, com o início da edição 2020/21. Com ela, como sempre, vieram os grandes jogos, os grandes golos, as grandes jogadas.

Em Paris, por exemplo, Bruno Fernandes – o rei dos penáltis das Big Five – marcou na vitória do Manchester United perante o PSG, que teve Danilo em estreia no onze titular.