Lamine Yamal continua a quebrar recordes e esta quarta-feira tornou-se no futebolista mais jovem de sempre a jogar na fase a eliminar da Liga dos Campeões.

Titular no empate do Barcelona frente ao Nápoles, o internacional espanhol estabeleceu o novo recorde com 16 anos e 223 dias.

Curiosamente, bateu a marca de um português: até à data, Rodrigo Ribeiro, jovem que está atualmente emprestado pelo Sporting ao Nottingham Forest, jogou pelos leões em 2022, frente ao Manchester City, com 16 anos e 315 dias.