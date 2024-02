Fábio Vieira foi ao balneário do FC Porto após a vitória dos dragões sobre o Arsenal (1-0), esta quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O médio português regressou de lesão e já esteve no banco de suplentes dos «gunners», mas não foi utilizado.

Após o encontro, Fábio Vieira teve a oportunidade de entrar num espaço que bem conhece e reencontrar os antigos colegas, com quem trocou algumas palavras. De seguida, partiu de viagem com a equipa londrina, não tendo sido possível falar com os jornalistas sobre o regresso ao Dragão.