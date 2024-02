O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da DAZN Portugal após a vitória na receção ao Arsenal (1-0), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[É um treinador satisfeito?] «Não podemos esquecer-nos que estamos a meio da eliminatória. Os jogadores devem estar felizes pelo que fizeram, houve pouco para trabalhar, mas trabalhámos de uma forma muito focada. Percebemos quais eram os pontos fortes do adversário, não permitimos ao Arsenal explicar algumas situações em que são muito fortes. A equipa interpretou na perfeição os espaços que tinha de pisar para condicionar o adversário e o que tínhamos na frente para ferir o adversário. Foi um jogo de Champions. Mais bola para o adversário, mas mais perigo para o FC Porto.

Os corredores eram um dos pontos fortes, acho que estivemos muito bem naquilo que era a chegada da bola aos corredores laterais. Condicionámos muito a primeira fase de construção. Isso tudo foi preparado, mesmo os cantos e as bolas paradas. Olhámos tudo ao pormenor, faz parte do que é o nosso trabalho. Parabéns aos jogadores.

[Sobre a opção por Otávio?] Tenho-lhe pedido que perca um pouco a emoção. A emoção é quando se assina um contrato vindo para um clube como o FC Porto. A partir daí, tem de deixar a emoção de lado. Tem de perceber que está aqui pelo mérito dele. Claro que tem coisas a melhorar, há uma evolução normal. A confiança é total, assim como no Fábio Cardoso e no Zé Pedro, que estavam no banco. O grupo é competitivo e depois estou cá eu para decidir.»