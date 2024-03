Na antevisão ao jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do FC Porto, Martin Odegaard recordou a passagem pelo Real Madrid, onde coincidiu com Pepe, numa altura em que o norueguês dava os primeiros passos na carreira como sénior.

«Tenho muito respeito por ele. Joguei com ele algum tempo no Real Madrid e conheço-o daí. É um tipo excelente. O que está a fazer com esta idade… muito respeito por ele e por conseguir continuar a jogar desta forma. É um grande jogador, agressivo e forte nos duelos, um bom defesa», disse o internacional norueguês do Arsenal, em conferência de imprensa.

«Ele sempre foi um jogador muito profissional, que cuidava do seu corpo e trabalhava muito. Não estou surpreendido por ter continuado a jogar muitos mais anos. Talvez não esperasse que chegasse a esta idade, mas achava que podia continuar a jogar muito mais tempo. Muito respeito por ele. Aprendi muito com ele, tentou ajudar-me com muitas coisas, é uma ótima pessoa», concluiu.

Refira-se que o FC Porto joga esta terça-feira em Londres por uma vaga nos quartos de final da Champions. Pode seguir o jogo, a partir das 20h00, AO MINUTO no Maisfutebol.