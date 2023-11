Bayern Munique e Copenhaga não saíram do nulo na noite desta quarta-feira, em jogo da 5.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Já depois do empate a três golos entre Galatasaray e Manchester United ao final da tarde, em Istambul, alemães e dinamarqueses também se igualaram e o desfecho mantém o Copenhaga em zona de apuramento.

No Bayern, o português Raphaël Guerreiro foi titular e saiu aos 64 minutos. No Copenhaga, Diogo Gonçalves foi titular e saiu aos 90+5m.

Na classificação, o Bayern, já apurado e com o primeiro lugar garantido à partida para esta jornada, chega aos 13 pontos, mas vê travado o registo 100 por cento vitorioso. Já o Copenhaga é segundo classificado, com cinco pontos, os mesmos do Galatasaray, terceiro (os nórdicos beneficiam, para já, do saldo de golos: 7-8 para 10-12 dos turcos, sendo que houve empate a dois golos entre as equipas em Istambul, na primeira volta). O Manchester United é quarto e último, com quatro pontos.

Na última jornada, as decisões do apuramento fazem-se no Manchester United-Bayern e no Copenhaga-Galatasaray.