Já apurada para os oitavos de final, a Real Sociedad apresentou uma equipa com muitas novidades na receção ao Salzburgo.

Talvez pensando já no jogo com o Osasuna, para a liga espanhola, no sábado, Imanol Alguacil deixou de fora nomes como Le Normand, Merino, Kubo e Barrenetxea. Alinhou de início com sete jogadores vindos dos escalões de formação do clube.

Apesar disso, a formação da casa foi dominando o jogo, atacando mais e fazendo mais remates. A melhor ocasião de golo da primeira parte, contudo, pertenceu ao Salzburgo, quando o maliano Nene atirou ao poste.

No segundo tempo, ambos os treinadores foram refrescando as equipas. A Real Sociedad lançou todos os jogadores de ataque que tinha no banco, mas o resultado não se alterou.

A Real Sociedad continua com os mesmos pontos do Inter de Milão e vai a Itália discutir o primeiro lugar no grupo na última jornada. O Salzburgo chegou aos quatro pontos e vai defender a posição e acesso à Liga Europa na receção ao Benfica, que tem um.