O jogo de Istambul foi uma montanha-russa de emoções. Começou por estar em risco de não se realizar, dada a chuva forte que caiu na Turquia. A chuva, no entanto, parou e o que houve foi um dilúvio de golos!

As duas equipas precisavam de uma vitória com urgência. A única dos turcos, com quatro pontos somados, tinha acontecido em Old Trafford, na primeira volta. A única do United, último no grupo, com três pontos, foi na receção ao Copenhaga – que chegou a esta jornada com os mesmos pontos do Galatasaray.

Confuso? O facto de o Bayer de Munique dominar o grupo, tendo ganho todos os jogos, ajuda a explicar a diferença e o facto de ainda todos poderem qualificar-se – sendo que os alemães já garantiram o primeiro lugar.

O Manchester United começou melhor, liderado por Buno Fernandes. O ‘maestro’ português assistiu Garnacho para o primeiro golo, aos onze minutos, e marcou ele próprio o segundo, aos 18.

Oh não, Onana. Outra vez…

A reação do Galatasaray teve a ajuda preciosa de Andre Onana. O guarda-redes camaronês falhou nos dois livres diretos batidos por Hakim Ziyech. Pelo meio, McTominay tinha chegado a fazer o 3-1 para o Manchester United.

A perder por um e com meia hora pela frente, o ‘Gala’ lançou-se ao ataque. Acabou por chegar ao empate aos 71 minutos, por Akturkoglu, assistido por Ziyech.

O jogo ficou aberto, as duas equipas procuraram o golo que podia valer ‘ouro’, Bruno Fernandes acertou no poste; do outro lado, Zaha fazia sucessivos raides perigosos; ninguém marcou.

Com o empate, o Manchester United continua em último, agora com quatro pontos. O Galatasaray subiu ao segundo lugar, com cinco, e vai à Dinamarca na última jornada lutar pelo apuramento - mesmo que o Copenhaga vença o Bayern.

Já o United precisa mesmo da ajuda do Bayern, agora, e de bater os bávaros, depois. Ah! E de um empate entre turcos e dinamarqueses na última jornada. Complicado.