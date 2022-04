O futebolista do Benfica, Everton Cebolinha, frisou esta terça-feira que tem de adaptar-se a qualquer sistema, seja a partir de uma estrutura com três centrais como foi mais habitual com Jorge Jesus, ou agora com forma de jogar de Nélson Veríssimo, assente recentemente num 4x4x2.

«Para mim é indiferente, creio que jogadores do meu nível têm de adequar-se a qualquer tipo de formação, de esquema, para mim é indiferente. Onde o mister optar por colocar-me, qualquer que seja o esquema, eu vou procurar dar o meu melhor para elevar o nível da equipa, para adaptar-me o mais rápido possível», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Tenho procurado estudar o adversário depois do primeiro jogo. Procurar analisar melhor as qualidades individuais, do Alexander-Arnold e do próprio Konaté, tenho procurado ver onde eles têm dificuldades, o ponto fraco para que eu possa explorar e para estar numa noite feliz, para dar uma alegria aos adeptos», disse, ainda, reconhecendo a importância de Rafa, que falhou o treino desta terça-feira e é baixa já confirmada pelo treinador Nélson Veríssimo para Anfield.

«Sabemos da importância que o Rafa tem na nossa equipa, mas creio que quem o mister escolher vai estar preparado. Somos uma equipa, temos de ter essa união, independentemente de quem jogar, superar a ausência nosso companheiro», sublinhou, destacando ainda a importância de representar o Benfica nesta fase da prova europeia e de jogar num palco como Anfield.

«Acho que é um orgulho, qualquer jogador que joga numa equipa como o Benfica tem de estar preparado para este tipo de jogos. Vamos concentrados, preparados, preparámo-nos bem e é chegar lá e procurar dar o nosso melhor para que possamos sair com um resultado positivo», afirmou.

O Liverpool-Benfica joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Anfield. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.