Apesar do triunfo «gordo» (4-1) na primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões, não são esperadas muitas mexidas no onze inicial do Benfica para o jogo com o Midtjylland, em solo dinamarquês. Os encarnados entram em campo esta terça-feira, às 18h45, numa partida que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

A principal novidade na equipa habitual de Roger Schmidt será a ausência já confirmada de David Neres, que não integrou a lista de convocados e, nesta segunda-feira, realizou tratamento. A vaga do brasileiro deverá ser ocupada por Chiquinho, que em 2022/23 tem alinhado sobretudo como o jogador do ataque mais encostado no corredor direito.

Outra das dúvidas que persiste é João Mário. O internacional português saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo na Luz diante do Arouca, na primeira jornada da Liga, mas treinou no relvado antes da partida para a Dinamarca, embora Schmidt tenha admitido que «não há certeza que possa jogar». Assim, Roman Yaremchuk é apontado à linha da frente das águias.

O reforço Alexander Bah também deverá ser titular neste regresso ao país Natal.

Veja a equipa provável do Benfica na galeria associada.