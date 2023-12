Álvaro Djaló vai falhar a deslocação do Sporting de Braga a Nápoles por lesão, mas esteve "presente" na conferência de imprensa de antevisão ao encontro. Questionado sobre o impacto da ausência do avançado espanhol, André Horta reconheceu que o companheiro tem sido um dos jogadores-chave dos minhotos.

«O Álvaro Djaló é uma baixa muito grande, tenho que o dizer porque merece todo o protagonismo que tem tido. Chegou ao pé de nós no ano passado, foi o mister [Artur Jorge] que o trouxe para a primeira equipa. Sei bem como é que ele o trabalhou, teve de levar muitos raspanetes, não só do treinador, mas também dos jogadores. Tem muitos golos e muitas boas exibições. É um menino com uma qualidade muito grande e que tem dado muito à equipa. Vai fazer falta, mas temos de nos concentrar em quem cá está», assumiu.

Djaló, de 24 anos, tem 12 golos e três assistências em 25 jogos pelo Sp. Braga esta temporada.