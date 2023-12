André Horta foi o eleito da parte do Sporting de Braga para projetar o jogo com o Nápoles e garantiu, mais do que uma vez, que os minhotos estão em Itália para assegurar a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«A equipa está muito orgulhosa pelo que tem conseguido nesta competição, é um orgulho enorme chegar à última jornada e dependermos de nós próprios para conseguir a passagem. Precisamos de uma vitória por dois golos, mas estamos com sentimento muito positivo, como temos mostrado ao longo de toda a época: uma equipa corajosa e a jogar bom futebol. Acreditamos na passagem», sublinhou o médio dos minhotos.

O Sp. Braga segue no terceiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, menos três do que o Nápoles, segundo classificado. O Real Madrid, com 15, assegurou o primeiro lugar, enquanto o Union Berlin está em último (dois pontos), ainda com aspirações de conseguir a presença na Liga Europa.

«Não sei se surpreendemos alguém fora do clube, mas quem trabalha connosco não ficou surpreendido, sabemos da nossa qualidade e do que somos capazes. O Sp. Braga está a crescer muito, temos feito belas campanhas na Liga Europa, este ano temos a possibilidade de jogar Liga dos Campeões e nos últimos jogos mostrámos a nossa qualidade, tentámos bater de igual para igual com os adversários. Amanhã [terça-feira] vai ser igual. A possibilidade de fazer história tem de estar na nossa cabeça. O Sp. Braga nunca passou aos oitavos de final e é isso que está na nossa mente. Se surpreendermos alguém, ficaremos muito felizes, mas a nós não nos surpreende, porque trabalhamos diariamente para isto», vincou.

André Horta brincou ainda com os milhões que o Sp. Braga pode encaixar se seguir em frente na Champions. «Às vezes o presidente fala-nos disso. São contas para o presidente e para o clube. Só temos de pensar no jogo, durante os treinos o mister não nos falou disso. Não são cosias para nós, falámos da estratégia, de como bater o Nápoles no seu estádio, com os seus adeptos. Já temos tanta coisa para nos preocupar, isso é uma consequência do que poderemos fazer. Na nossa cabeça só está o jogo. Faremos de tudo para ganhar o jogo e depois o presidente vai ter esse presente.»

O médio dos bracarenses destacou ainda a importância dos jogadores experientes do plantel para controlarem o «nervosismo» dos mais jovens.

«Contamos com um plantel experiente, jogadores que já jogaram jogos desta importância e que passam a mensagem aos mais novos que possam estar mais ansiosos. O futebol é isto, são jogos importantes e gostamos de estar nas decisões. Trabalhamos para isto, o crescimento do clube proporciona-nos estes momentos, vivemos para isto. A noite vai ser mais tranquila porque sabemos que estamos a fazer as coisas bem», finalizou.

O Sp. Braga joga no Diego Armando Maradona esta terça-feira, a partir das 20h00, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Acompanhe o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.