Ainda faltam algumas horas para o início do FC Porto-Marselha, mas o confronto já começou com um duelo de rappers pelas ruas da cidade do Porto.

A iniciativa OM Sessions do Marselha leva um rapper da cidade francesa para gravar um tema com um rapper da cidade do adversário.

Desta vez, Achim é o representante francês e Keso defende as cores da cidade Invicta e do FC Porto. Os dois passam por alguns dos mais emblemáticos lugares da cidade do Porto.

Veja o resultado da colaboração no vídeo abaixo: