Declarações do futebolista do Benfica, Darwin Núñez, à TVI24, após a derrota por 4-0 ante o Bayern Munique, no Estádio da Luz:

«Não sei se foi injusto, mas o Bayern fez um grande jogo. Nós também fizemos um grande jogo na primeira parte. No segundo tempo, tivemos duas oportunidades. Acho que se conseguíssemos fazer esses dois golos, ou um golo pelo menos, seria um jogo distinto.»

[Grande oportunidade na primeira parte negada por Neuer:] «Foi uma grande defesa dele. Mas há que continuar a trabalhar para melhorarmos os erros que tivemos na segunda parte e pensar no próximo jogo.»

«Não temos de baixar a cabeça, é um jogo. Temos de melhorar em alguns aspetos a defender e a atacar.»