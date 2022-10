O árbitro italiano Davide Massa foi nomeado pela UEFA para dirigir a visita do Sporting ao terreno do Marselha, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o inglês Anthony Taylor vai apitar a receção do FC Porto ao Bayer Leverkusen.

Massa arbitrará o jogo do Grupo D, à porta fechada no Estádio Vélodrome, terça-feira (17h45), tendo como auxiliares os compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio, com Davide Ghersini como quarto árbitro. No VAR, fica o também transalpino Paolo Valeri, assistido por Daniele Doveri.

Também na terça-feira, o FC Porto recebe o Leverkusen, a partir das 20h00, num encontro do Grupo B, onde Taylor terá os compatriotas Gary Beswick e Lee Betts como assistentes e Andrew Madley como quarto-árbitro. No VAR, estará o também inglês Stuart Attwell, assistido pelo suíço Fedayi San.