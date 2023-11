O FC Porto defronta nesta terça-feira (20h00) o Barcelona, na Catalunha, em encontro referente à 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Pode acompanhar o duelo ao minuto no Maisfutebol ou na transmissão em direto da TVI. O jogo realiza-se no Estádio Olímpico Lluís Companys, no Parc de Montjuic, face à remodelação de Camp Nou.

As duas equipas somam nove pontos em quatro jornadas e podem garantir desde já a qualificação, em caso de triunfo. Se o Shakhtar perder com o Antuérpia, o empate até chega para Barcelona e FC Porto.

Sérgio Conceição recebeu duas boas notícias na véspera do encontro: Pepe e Zaidu foram integrados na preparação e viajaram com a equipa para Espanha. Se estiverem em condições físicas aceitáveis, terão entrada direta num onze com significativas limitações defensivas.

Com David Carmo castigado e Zé Pedro não inscrito, o treinador do FC Porto tinha apenas Fábio Cardoso disponível para o eixo defensivo. Nos flancos, com Wendell lesionado, as alternativas passavam pelos destros João Mário e Jorge Sánchez.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO FC PORTO.