O treinador do Antuérpia, Marc Van Bommel, deixou rasgados elogios ao FC Porto e a Sérgio Conceição na véspera do jogo da terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões. O neerlandês recordou, inclusive, um duelo quando ambos ainda jogavam.



Ora, Sérgio Conceição retribuiu os elogios, mas fez questão de frisar que não era um jogador «que só via pernas».



«Agradeço as palavras do adversário e retribuo os elogios. O Antuérpia está inserido num campeonato competitivo e imprevisível. A seleção Bélgica esteve no topo do futebol mundial há pouco tempo. Esperamos um adversário difícil e que vai querer retificar o resultado que teve com o Shakhtar. Vamos ter dificuldades, mas teremos de ser sólidos e consistentes. Não podemos ir na onda que passam em Portugal de que fomos favoritos e que temos a qualificação praticamente assegurada por causa destes dois jogos. É tudo menos isso. Temos de ser um FC Porto à nossa imagem para levarmos um resultado positivo daqui», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O favoritismo é apenas teórico. O Van Bommel tem melhor memória do que eu, não me lembro desses jogos. Lembro-me que ele era um excelente profissional e que tinha muita qualidade. A parte do fanático não percebi, mas era agressivo na forma de jogar e na forma como tentava marcar. Eu era ala, não se esqueçam. Fala de mim como se eu fosse um defesa que só via pernas. No Parma cheguei até a jogar como avançado. Fico contente com esses elogios», acrescentou.



O técnico do FC Porto aproveitou ainda para fazer um pequeno raio-x ao campeão da Bélgica. «É a equipa com mais posse de bola no campeonato. Em Barcelona, o Antuérpia tentou sair a jogar desde trás à imagem do seu treinador e do futebol neerlandês. Há uns anos vim ver o Antuérpia três ou quatro vezes e jogavam de forma mais direta. Agora parece-me que gostam e sabem jogar. Tem nesse momento do jogo, nas transições defesa-ataque, um momento importante, com jogadores com qualidade técnica para sair das zonas de pressão e um avançado, o Janssen que faz movimentos interessantes. E alas também apontados à baliza. Nesse momento são interessantes. Naquilo que é dinâmica em posse é diferente em comparação com outros anos.»



O Antuérpia-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 20h00. Pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.