O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou ao final desta manhã a ausência do central espanhol Iván Marcano da deslocação a Liverpool, para o jogo da quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, em Anfield. Já Pepe vai viajar, mas as dúvidas vão até à «última», segundo o técnico dos azuis e brancos.

«O Marcano não está disponível. Não vai viajar sequer. O Pepe vai viajar, mas será até à última hora. Vamos tentar recuperar um jogador que, não só dentro de campo mas também no que é o balneário e no peso que tem, é extremamente importante. Não digo que o Marcano não seja, mas ainda há alguma esperança em ter o Pepe. O Marcano é impossível.

Esta manhã, nos 15 minutos abertos à comunicação social, Pepe não foi visto no relvado, no treino realizado pela equipa no Olival.

O Liverpool-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira e uma vitória dos azuis e brancos, aliada a uma eventual derrota do Atlético Madrid com o Milan, carimbaria o apuramento da equipa portista para os oitavos de final da prova já esta semana.