O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu esta segunda-feira que será mais difícil mudar o ‘chip’ do jogo com o Milan para o do Tondela, do que do Sintrense para o embate com os italianos, para a Liga dos Campeões.

Depois da vitória de sexta-feira para a Taça de Portugal, ante a equipa do Campeonato de Portugal, o FC Porto recebe o Milan para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, antes da visita a Tondela, no próximo sábado.

«Deve ser mais difícil passar do Milan para o Tondela. Isso tem cada vez mais de fazer parte da nossa gestão, do programa como equipa técnica, com gente de diferentes departamentos, que nos ajudam a que o jogador esteja sempre ao mais alto nível: físico, emocional... tendo a experiência como ex-jogador, nestes jogos não é necessário grande trabalho nesse sentido. É, sim, baixar essa euforia que possa haver para o próprio jogo, é importante estarem corajosos, com vontade de ir lá para dentro e, juntando a essa vontade, o discernimento do que é preparado em termos estratégicos e cada um ser fiel à identidade da equipa. Podemos não ganhar o jogo, mas perder a identidade nunca», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

«Espero fazermos um bom jogo e podermos ganhar. A cada vez que nos vamos aproximando do final para decidir quem passa, mais importante se tornam os jogos. Amanhã, independentemente do resultado, nada vai ficar decidido. Queremos, perante um adversário que toda a gente conhece, fazer uma boa exibição e principalmente ganhar», disse, ainda.

O FC Porto-Milan joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.