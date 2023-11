Os jornais internacional destacam a reação do Inter após uma péssima primeira parte no Estádio da Luz, em que um «hat-trick de João Mário permitiu ao Benfica chegar a um empolgante 3-0.

A formação transalpina recuperou para um 3-3, um percurso que a Gazzetta Dello Sport descreve como «ir ao inferno e voltar», numa das análises em que as escolhas iniciais de Simone Inzaghi foram colocadas em causa.

Leia o que escreve a imprensa internacional:

Gazzetta Dello Sport

«Ir ao inferno e voltar. O Inter foi abafado pelo Benfica numa primeira parte humilhante, ficando a perder por 3-0 graças a um hat-trick do seu antigo jogador João Mário, mas teve a força para reagir numa segunda parte épica, chegando ao empate com golos de Arnautovic, Frattesi e Sanchez»

Corriere della Sera

«As paredes do lendário Estádio da Luz pudessem falar, quem sabe o que diriam sobre os 15 minutos de intervalo no balneário do Inter, que recuperou da desvantagem de três golos frente ao Benfica e acabou com um sorriso na noite que podia ter terminado com algumas garantidas e que acabou por baralhar ainda mais o grupo.»

Ansa

«O Inter também tem a sua dose de loucura na versão B. Em Lisboa, os Nerazzurri, já qualificados para os oitavos de final, entraram em campo com um onze intervalo, viram-se a perder por 3-0 e resgataram um empate, ficando até perto da vitória no final

Marca

«Inter e Benfica empataram um jogo épico que teve expulsões, um hat-trick, uma grande ‘remontada’ e um final espetacular. Um autêntico 'thriller' na Luz, com o dilúvio dos últimos minutos a dar um toque especial a um dos melhores jogos desta fase de grupos.»

AS

«Aos lisboetas, faltou uma versão superlativa, como tem sido rotina esta época, de Di María. João Neves, provavelmente outra venda milionária do Benfica, assumiu as rédeas do jogo e embalou a sua equipa. Se foi inútil para sonhar com os oitavos de final, é útil para alimentar o sonho de levantar um título continental, na Liga Europa, 61 anos depois da maldição lançada por Bèla Guttmann.»

Globoesporte

«Quando tudo indicava que o Benfica conseguiria a sua primeira vitória nesta Champions, o Inter de Milão teve uma grande reação nesta quarta-feira, em Lisboa, e conseguiu um empate por 3 a 3 na quinta rodada da fase de grupos.»

Lancenet

«Depois de um jogo que parecia resolvido com um 3 a 0 para o Benfica, o Inter de Milão correu atrás do placar e conseguiu sair com um empate memorável do Estádio da Luz. A partida fechou a quinta rodada da fase de grupos da Champions League.»