Depois das derrotas com PSG e Benfica, a Juventus deu prova de vida no grupo H da Liga dos Campeões, ao vencer na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, por 3-1, em jogo da terceira jornada, realizado em Turim.

O primeiro golo do encontro, o único na primeira parte, aconteceu aos 35 minutos, por Adrien Rabiot, assistido por Di María.

Na segunda parte, Dusan Vlahovic aumentou para 2-0 ao minuto 50 após um passe delicioso de Di María, mas o Maccabi ainda se relançou no marcador ao minuto 75, com Dean David a reduzir para 2-1.

Contudo, Rabiot apareceu novamente para fazer o bis na conta pessoal e o 3-1 no marcador aos 83 minutos, num momento que permitiu também a Di María completar o hat-trick de assistências.

Com este resultado, a Juventus é terceira classificada, mas agora com três pontos, enquanto o Maccabi é quarto e último, ainda sem pontuar. Os italianos ficam agora a quatro pontos de Benfica e PSG, que têm ambos sete depois do empate desta noite no Estádio da Luz.

