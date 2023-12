João Mário ficou em terceiro lugar no prémio de jogador da semana da Liga dos Campeões, uma distinção entregue a Ciro Immobile.

O avançado da Lazio foi lançado na segunda parte do jogo com o Celtic e garantiu a vitória com um bis.

Na segunda posição, ficou Phil Foden, que apontou um golo e somou duas assistências na reviravolta do Manchester City sobre o Leipzig.

João Mário, com um hat trick ao Inter de Milão, ficou atrás do internacional inglês, enquanto o marroquino Hakim Ziyech, que marcou dois golos e fez uma assistência diante do Manchester United, ficou no quarto posto.

Refira-se que Bruno Fernandes concorria ao prémio de melhor golo, que foi atribuído a Kerem Akturkoglu (Galatasaray).