João Mário foi eleito o Homem do Jogo com o Inter, depois de ter assinado um «hat-trick» no encontro desta quarta-feira. O Benfica esteve a vencer por 3-0, mas a equipa italiana acabou por conseguir chegar ao empate a três golos. No final da partida, e em declarações à TNT Sports, o médio não escondeu a frustração com o resultado.

Gosto amargo? «Bastante, bastante, honestamente o meu sentimento é esse. Quando fazes um hat-trick e estás a ganhar por 3-0 nuca esperas que vá acontecer o que aconteceu na segunda parte».

Após o apito final do árbitro, Tengstedt entregou a bola do jogo a João Mário. O médio recusou, tal era o descontentamento com a segunda parte da equipa encarnada.

«Deram-me uma bola cá dentro também. Acho que é sempre um momento histórico, não posso deixar de lado, mas estava um pouco frustrado pela segunda parte e algumas decisões [de arbitragem] que aconteceram – não quero falar muito sobre isso. Estava frustrado mas obviamente, a partir de amanhã [hoje] irei recordar uma noite histórica para mim. Entro num grupo muito pequeno e fico orgulhoso por isso e por o ter feito pelo Benfica», completou.