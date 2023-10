Artur Soares Dias foi o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o Leipzig-Manchester City, jogo da segunda jornada do grupo G.



O árbitro da AF Porto vai ter como auxiliares Paulo Soares e Pedro Ribeiro enquanto Fábio Melo é o quarto árbitro. O VAR é Tiago Martins e terá o apoio do neerlandês Clay Ruperti (AVAR).



Por sua vez, Anthony Taylor vai apitar o FC Porto-Barcelona, partida da segunda jornada do grupo H.



O inglês terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn e como quarto árbitro Robert Jones. Por sua vez, o VAR é Stuart Attwell.