O Benfica joga nesta terça-feira à noite no reduto do Paris Saint-Germain, na quarta jornada do grupo H da Liga dos Campeões da UEFA.

O apito inicial, no Parque dos Príncipes, está marcado para as 20 horas.

À partida para a jornada, o PSG é líder com sete pontos, os mesmos do Benfica, segundo classificado. A Juventus tem três pontos e o Maccabi Haifa ainda não pontuou.

